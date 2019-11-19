Son Dakika Haberleri: 85 yaşında 103. udunu yapıyor
Son Dakika Yaşam 85 yaşında 103. udunu yapıyor - Son Dakika

85 yaşında 103. udunu yapıyor

6 saat önce

Tokat'ta hobi olarak başladığı ud yapımını meslek haline getiren Basri Yıldırım, 85 yaşında 103. udunu yapıyor.

85 yaşında 103. udunu yapıyor, System.String[]

Tokat'ta hobi olarak başladığı ud yapımını meslek haline getiren Basri Yıldırım, 85 yaşında 103. udunu yapıyor.


Tokat'ta evli ve 3 çocuk babası Basri Yıldırım, 15 yıl inşaatlarda çalışan, 15 yıl da ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra emekli oldu. Boş vaktini değerlendirmek isteyen Yıldırım, satın aldığı bir uddan etkilenerek kendisi ud yapmaya karar verdi. İlk yıllarda evinde hobi olarak ud yapmaya başlayan Yıldırım, Taşhan'da bir yer kiralayarak hobisini mesleğe dönüştürdü. 85 yaşında 103. udunu yapan Yıldırım, özel tutkal kullanarak maun, selvi ve ceviz ağaçlarından bir udu yaklaşık 1 ayda tamamlayabildiğini söyledi. Ticari bir beklentisi olmadığı için yaptığı bir adet udu yaklaşık 900 ile bin lira arasında fiyata sattığını ifade eden Yıldırım, mesleğin incelik gerektirdiğini hataya yer olmadığını kaydetti. Vaktini ud yaparak değerlendirdiğini ifade eden Yıldırım, "Boş zamanı çok sevmiyorum, devamlı çalışıyorum. Diyalizden çıkıyorum buraya buradan eve. Benim arkadaşlarım diyalizden çıkıyor 4 kişi koltuğunda eve zor götürüyor. Ben kendim gelebiliyorum sanatı seviyorum" dedi.


Gençlere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Bir adamın bir sanatı yoksa ottan sayılır. Kim olursa olsun muhakkak bir sanatı olacak. Neyi seviyorsa, ne yapabiliyorsa bir sanatı olacak. O nedenle sanat öğrensinler. Ben evden buraya buradan eve gidiyorum. Kahve hayatım yok. İnşaatta çalıştığım yıllarda kahveye gidiyordum ama ondan sonra daha kahve hayatım yok. Oyunların hepsini bilirim fakat oyunda oynamam" diye konuştu. - TOKAT

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli: Erdoğan'ın EYT kararını destekliyoruz
2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 85 yaşında 103. udunu yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]