Son Dakika Haberleri: 85 Yaşında Deklanşör Başında

85 Yaşında Deklanşör Başında

1 saat önce

Eskişehir'in duayen gazetecilerinden Rıdvan Uysal, ilerlemiş yaşına rağmen habercilik heyecanını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mitinginde en güzel fotoğrafları yakalayabilmek için mücadele etti.

85 Yaşında Deklanşör Başında, System.String[]
Eskişehir'in duayen gazetecilerinden Rıdvan Uysal, ilerlemiş yaşına rağmen habercilik heyecanını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mitinginde en güzel fotoğrafları yakalayabilmek için mücadele etti. Meslekte 65 yılını dolduran ve şimdiye kadar yerel ve ulusal birçok medya kuruluşta çalışan 85 yaşındaki duayen gazeteci, miting alanında elinde fotoğraf makinesi ile görev yaptı. Çevresindeki birçok genç meslektaşına adeta taş çıkartan Uysal, mitin alanında en güzel açı, ışık ve çerçeveyi yakalayabilmek için tecrübesi ile elini adeta deklanşörden kaldırmadı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Uysal, Eskişehir, Güncel
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