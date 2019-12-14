85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze'yi Cumhurbaşkanı misafir etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze'yi Cumhurbaşkanı misafir etti - Son Dakika

85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze'yi Cumhurbaşkanı misafir etti

7 saat önce

Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la görüştü.

Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la görüştü.

Bursa'da ikamet eden 85 yaşındaki kadın, ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi. Geçtiğimiz ocak ayında İhlas Haber Ajansı'nın haberleştirdiği Şahizar Teyze'nin başarı hikayesi geniş yankı bulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın televizyonda izlediği Şahizar Yıltır ve ailesi Ankara'ya davet etti. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle okuma-yazma öğrendi. Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır'ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

(Ahmet Aslan/İHA)

85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze'yi Cumhurbaşkanı misafir etti

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ankara, Keles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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