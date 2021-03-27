85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı - Son Dakika

85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı

27.03.2021 10:02
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 30 yıl önce satın aldığı vosvos aracı ile Türkiye'nin çeşitli noktalarını dolaşarak anılar biriktiren 85 yaşındaki Altan Şerefoğlu, aracına halen gözü gibi bakıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 30 yıl önce satın aldığı vosvos aracı ile Türkiye'nin çeşitli noktalarını dolaşarak anılar biriktiren 85 yaşındaki Altan Şerefoğlu, aracına halen gözü gibi bakıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'nde yaşayan Altan Şeref, yaklaşık 30 yıl önce vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle marka/model otomobil satın aldı. Türkiye'nin çeşitli illerine gittiği aracı ile onlarca farklı anı biriktiren Altan Şeref, Ordu içinde ve farklı illerde düzenlenen vosvos etkinliklerine de katıldı. Şuan evinin önüne yaptığı garajında aracını muhafaza eden ve aralıklarla kontrol edip bakımlarını yapan Altan Şeref, satmayı düşünmediği aracını çocuklarına miras bırakmayı düşünüyor.

"GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM, TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNİ DOLAŞTIM"

Yaklaşık 30 sene önce aldığı araca halen gözü gibi baktığını ifade eden Altan Şeref, "Ordu'da vosvos şenliklerine katılıyorum. Buradan şenlik için Bodrum'a gittim. Farklı illere de gidip, şenliklerden plaketler aldım. Bu araca gözüm gibi bakıyorum. Kendi mesleğim de tamircilik olduğu için gezebiliyorum ancak artık uzun yola gidemiyorum. Yaşım da ilerlediğinden dolayı yollar tehlikeli oluyor. Bu aracı satmayı hali hazırda düşünmüyorum. Çocuklarım da aracı satmamı istemiyor. Ben de gözüm gibi bakıyorum, yapacak başka bir şeyim yok" dedi.

"ARACIM USTADAYKEN BAKIMLARINI TARİF EDİYORUM"

"Aracın, bakımlarını yapıyordum ancak şuan yaşım ilerlediği için ustaya götürüyorum ve ustaya istediğim gibi kendim yaptırıyorum" diyen Şeref, "Arabamı ustaya bırakmıyorum. O yüzden bu araca binen şaşırıyor, çünkü bakımları sürekli yapılıyor. Türkiye'de farklı illere gittim, yaylalara çıktım, şuan hastalık dolayısı ile dolaşamıyorum, toplantılar da yapılamıyor" şeklinde konuştu.

"BU ARABALAR AŞK"

Aracı ile arasında bağ olduğunu ifade eden 85 yaşındaki Altan Şeref, şöyle konuştu:

"Bu arabaların tamirini yolda yapabiliyorum. Yeni araçlarda beyin olduğu için olmuyor. Bu araç için sevgi demek söz mü? Bu araç benim için aşk, tamir edebiliyorsam bu aşktır."

(İHA)

85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı

Otomobil, Perşembe, Türkiye, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı - Son Dakika


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