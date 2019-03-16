85 Yaşındaki Azime Akbulut'un Bayrak İsteğine Belediye Başkanı Duyarsız Kalmadı
8 dakika önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Azime Akbulut'un bayrak sevgisi takdirle karşılanıyor.
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Azime Akbulut'un bayrak sevgisi takdirle karşılanıyor.
Yıllardır evinin önündeki ağaç direğe Türk bayrağı asan Azime Akbulut, bayrağı eskiyince Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı ziyaret edip yeni bayrak istedi. Başkan Mustafa Koca, bu isteğe duyarsız kalmadı.
Başkan Koca, Azime Akbulut'u evinde ziyaret ederek dev Türk bayrağını öperek kendisine teslim etti. Akbulut, bayrağı 3 kez öperek teslim aldı ve Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya dua etti.
Azime Akbulut, "Bır süre önce aldığım Türk bayrağı eskidi. Ben bayrağı çok seviyorum. Belediye Başkanımdan yeni bayrak istedim. O da sağ olsun benim bu isteğimi yerine getirdi. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. Biz bu bayrak olmasa yaşayamayız" dedi.
Ayrıca ileride Akbulut'un, evinin önüne 5 metrelik bayrak direği dikilip, bayrağın göndere çekileceği belirtildi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:44 Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı
Survivor Türkiye Yunanistan'a İki Sürpriz Transfer!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler
Yeni Zelanda'daki Vahşette Yaralanan Türk Hakkında Bilinmeyen Gerçek