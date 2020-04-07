85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü - Son Dakika

85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü

85 yaşındaki dedenin isteğini kırmadılar

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Kızılcadağ mahallesinde 65 yaşından büyük bir vatandaşın tarlasını Kızılcadağ Karakol komutanlığında görevli bir astsubay tarafından sürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamaması sebebiyle Kızılcadağ Mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki Emin Korkut, yaylada ekim zamanı geldiğini ve tarlasını sürmek istediğini bildirdi. Mahallede sağlığı için evden çıkmamasını isteyen Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren Jandarma ekiplerinin fedakarlığı, mahallelinin de takdirini kazandı.

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için Jandarma'dan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlamı sürdü. Bizde Kızlcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan Jandarma'ya teşekkür ederiz" dedi.