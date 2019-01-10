85 Yaşındaki Hasta 5 Saatlik Çalışma Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı
54 dakika önce
Bitlis'in Hizan ilçesi Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş, 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bitlis
'in Hizan
ilçesi Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş, 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.
Hizan ilçesi Akşar
köyüne bağlı Kılavuz mezrasında ikamet eden 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş rahatsızlandı. Hasta yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kar
kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu mezraya ulaştı. Hasta
ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına alındı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
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