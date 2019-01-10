85 Yaşındaki Hastayı 5 Saatlik Çalışma Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı
12 dakika önce
85 yaşındaki hastayı 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesi Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş, 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.
85 yaşındaki hastayı 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı
BİTLİS - Bitlis
'in Hizan
ilçesi Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş, 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.
Hizan ilçesi Akşar
köyüne bağlı Kılavuz mezrasında ikamet eden 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş rahatsızlandı. Hasta yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kar
kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğün yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu mezraya ulaştı. Hasta ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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