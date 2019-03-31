85 Yaşındaki Kadın Evinde Oy Kullandı
51 dakika önce
85 yaşındaki kadın evinde oy kullandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.
85 yaşındaki kadın evinde oy kullandı Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Pazarcı Mahallesi'nde yaşlılıktan dolayı yürüme zorluğu çeken ve kısa süre önce ameliyat olan Zekiye Özalp
, evinde oğlu İhsan Özalp'ın yardımıyla oyunu kullandı. Annesinin sağlık problemleri dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini söyleyen İhsan Özalp, Buraya sandık görevlileri gelerek oyunu kullandırdık. Bu uygulamadan çok memnunuz. Annem yürüyemiyor, ameliyat olmuştu. Yaşından dolayı bazı problemleri var. Onun için de Yüksek Seçim Kurulu
'na müracaat ettik. Kabul ettiler. Geldiler, annemin oyunu kullandık dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:31 Kaynak: DHA
Ağır Yaralı Kadın Polisten Instagram İçin Fotoğraf Çekmesini İstedi
Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu
Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı