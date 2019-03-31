Son Dakika Haberleri: 85 Yaşındaki Kadın Evinde Oy Kullandı

85 Yaşındaki Kadın Evinde Oy Kullandı

51 dakika önce

85 yaşındaki kadın evinde oy kullandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

85 Yaşındaki Kadın Evinde Oy Kullandı, System.String[]
85 yaşındaki kadın evinde oy kullandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Pazarcı Mahallesi'nde yaşlılıktan dolayı yürüme zorluğu çeken ve kısa süre önce ameliyat olan Zekiye Özalp, evinde oğlu İhsan Özalp'ın yardımıyla oyunu kullandı. Annesinin sağlık problemleri dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini söyleyen İhsan Özalp, Buraya sandık görevlileri gelerek oyunu kullandırdık. Bu uygulamadan çok memnunuz. Annem yürüyemiyor, ameliyat olmuştu. Yaşından dolayı bazı problemleri var. Onun için de Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Kabul ettiler. Geldiler, annemin oyunu kullandık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Özalp, Gazipaşa, Güncel
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