85 yaşındaki kadını darbeden şahıstan hayrete düşüren savunma: Üzerine düştüm, yanlış anladı - Son Dakika
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85 yaşındaki kadını darbeden şahıstan hayrete düşüren savunma: Üzerine düştüm, yanlış anladı

22.06.2023 12:33

Adana'da evinin önünü süpüren 85 yaşındaki kadını darp edip 70 lirasını gasp eden şüpheli, Osmaniye'de yakalandı. Şüphelinin daha önce çocuğun cinsel istismarı ve kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüpheli ifadesinde, yaşlı kadının yardım istediğini ancak yanlış anlaşıldığını söyledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin önünü süpüren 85 yaşındaki D.Y.'yi zorla evin içine itip darbeden ve 70 lirasını gasbedip kaçan Taner Keli Osmaniye'de yakalandı. İfadesinde, "Yaşlı teyze, poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı" diyen Keli, tutuklandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

11 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde sokakta yürüyen Taner Keli, evinin önünü süpüren D.Y. (85) isimli kadını gördü, yanına yaklaşıp, onu evinin içine doğru itekleyip darbetmeye başladı. Ardından kadının cebindeki 70 lirayı gasbeden Keli, kaçtı. D.Y.'nin durumu ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen D.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Çevredeki kameraları inceleyen ve teknik takip yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Taner Keli'nin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olduğunu tespit etti. Keli, düzenlenen operasyonla, caddede yürürken yakalandı. Gözaltına alınan ve 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen Keli, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

"AYAĞIM TAKILINCA ÜZERİNE DÜŞTÜM"

İfadesinde, "Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Taner Keli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Ey akıl gelde bu olaya takıl, bir çok suç kaydı olan dışarıda geziyor adalet bu işin neresinde? Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Yavuzlar Mahallesi, Osmaniye, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 yaşındaki kadını darbeden şahıstan hayrete düşüren savunma: Üzerine düştüm, yanlış anladı - Son Dakika


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