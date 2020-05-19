85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi - Son Dakika

Derik ilçesinde tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayıp, bulgur pilavı, tavuk haşlama ve soğanlı salata yemek istediğini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, market ve kasapta alışveriş yaptıktan sonra İnce'nin evine giderek yemeği hazırladı. Yemekler, Vefa ekibince iftar sofrasında İnce'ye ikram edildi. Yaşlılıktan yemek hazırlamakta güçlük çektiğini söyleyen İnce, kendisine yemek hazırlayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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