85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler - Son Dakika

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85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler
6 saat önce
Amasya'da korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Reyzan Ziyagil'in su saati, belediye ekipleri tarafından değiştirildi.
Amasya'da korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Reyzan Ziyagil'in su saati, belediye ekipleri tarafından değiştirildi.
Belediyeyi telefonla arayan Reyhan Ziyagil'in su saatinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine Amasya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Reyzan Ziyagil'in evine gelen ekipler, su saatini değiştirdi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:49 Kaynak: İHA
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