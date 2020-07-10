85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü - Son Dakika

85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü

85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü 85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yönden seyreden traktöre tırın çarpması sonrasında traktör sürücüsü yaşlı adam feci şekilde can verdi.

85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü

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85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yönden seyreden traktöre tırın çarpması sonrasında traktör sürücüsü yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Gülşehir çevre yolunda meydan gelen trafik kazasında ters yönden giden traktöre tırın çarpması sonrasında traktör sürücüsü 85 yaşındaki Mustafa Çöl traktörün altına kalarak feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Gülşehir'e gitmekte olan 50 EN 022 plakalı tır ters yönden gelmekte olan Mustafa Çöl yönetimindeki 50 NF 521 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken traktörün altında kalan 85 yaşındaki Mustafa Çöl feci şekilde can verdi. Traktör altında kalan sürücüyü Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri güçlükle çıkartırken polis yolu trafiğe kapattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir, Gülşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 85 yaşındaki yaşlı adam traktör altında kalarak öldü - Son Dakika
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