850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı - Son Dakika

850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı

23.10.2020 18:49
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı, System.String[]

BURSA'da, 11 iş yeri ve 1 evden toplam 850 bin TL değerinde hırsızlık yapan M.S. (40), polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı.

BURSA'da, 11 iş yeri ve 1 evden toplam 850 bin TL değerinde hırsızlık yapan M.S. (40), polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan M.S.'nin 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, güvenlik kamerasına yansıyan olaylardan birinde kuşu da aldığı dikkat çekti.

Olay, 11 Ekim'de Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde, şüphelilerden birinin M.S. olduğunu belirledi. M.S. ile ilgili yapılan araştırmalarda şüphelinin daha önce de 10 iş yeri ile 1 evi soyduğu, otomobille motosiklet çaldığı, 33 suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Önceki hırsızlık olaylarının gerçekleştiği iş yerlerinin de güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, M.S. çaldığı otomobille polis otosuna çarparak kaçtı. Otomobilin plakasından şüphelinin M.S. olduğunu tespit eden ekipler durumu hırsızlık ekiplerine bildirdi.Hırsızlık büro amirliği ekipleri, M.S.'nin kullandığı otomobilin plakasını takip edip şüphelinin kaldığı yeri belirledi. Ekipler şüpheli M.S.'yi Osmangazi ilçesinde kaldığı eve yapılan baskınla yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin kaldığı evde yapılan aramalarda bir iş yerinden çaldığı 2 tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi. Güvenlik kameralarında M.S.'ye yardım ettiği görülen şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Mağdur beyanlarından M.S. ve arkadaşının meydana gelen olaylarda toplam 850 bin TL değerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

Öte yandan M.S. ile arkadaşının hırsızlık yaptığı anlar çok sayıda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin iş yerlerine kepenklerin altından girdiği görülürken M.S.'nin bir iş yerindeki kuşu kafesiyle birlikte çalması ise dikkat çekti.


850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı
850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı

Türk Lirası, Hırsızlık, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 850 bin TL'lik hırsızlık yapan hükümlü, kameradan belirlenerek yakalandı - Son Dakika

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