850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor - Son Dakika

850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor

850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor 850 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan botanik bahçe görenlerin ilgisini çekiyor Pamukkale Üniversitesi bünyesinde 10 bin 600 metrekarelik alanda kurulan 'botanik bahçe', içerisinde bulunan 850 farklı bitki çeşidiyle bölgede ilk ve tek...

850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor

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850 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan botanik bahçe görenlerin ilgisini çekiyor

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi bünyesinde 10 bin 600 metrekarelik alanda kurulan 'botanik bahçe', içerisinde bulunan 850 farklı bitki çeşidiyle bölgede ilk ve tek olması bakımından dikkat çekiyor. Her gün yüzlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan bahçede hedef ise çeşitliliği artırmak.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde hazırlıkları bir süre devam eden 'Botanik Bahçe' geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı. Her geçen gün artan bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken bahçede yaklaşık 850 farklı bitki türü bulunuyor. 140 metre kare cam sera içinde sergilenen iç mekan koleksiyonları Hayrettin Karaca Meşeliği, tıbbi ve aromatik bitki bahçesi, iğne yapraklı bitki koleksiyonu, kaya bitkileri bahçesi, palmiye adası ile farklı iklim koşullarında yetişen endemik bitki türleri görenlerin beğenisini kazanıyor. Hem eğitim amaçlı hem de ziyaret amaçlı halka açık olan bahçede hedef ise çeşitliliği artırmak olarak belirlendi.

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2019 yılı kasım ayında açılan bahçenin açıldığı günden bu yana geliştiğini kaydeden PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, "Botanik bahçemiz ilk planda bir seyir yeri, insanların vakit geçirebileceği sosyal bir alan. Bunun haricinde burası uygulama merkezi adı altında eğitim amaçlı kurulan bir bahçe. Bahçemiz içerisinde atölyelerimiz, oturma alanlarımız, ziyaretçi yerlerimiz var. Buralarda özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine doğa eğitimi vermek istiyoruz. Kendi tohumlarını getirip kendileri tüpleyebilsinler. Bu tüplenmiş tohumları evlerine götürsünler ve baksınlar istiyoruz" diye konuştu.

"Görenlerin tepkileri olumlu"

"Şu ana kadar yüzlerce ziyaretçi geldi. Her gelen olumlu şeyler söyleyip ayrılıyor. Denizli'de ve üniversitemizde böyle bir şey olmaması ve böyle bir şeye ihtiyaç olması bakımından önemli bir yer. Çünkü üniversite bünyesinde bitki ve botanik anlamında çalışan oldukça fazla öğrencimiz var. Onların bir uygulama alanlarının ve çalışabilecekleri ortamın olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Hedefimiz çeşitliliği artırmak"

Botanik bahçede bulunan 700 tür bitkinin 2 haftada yaklaşık 850 türe ulaştığını belirten Semiz, "Hem doğadan bahçemize getirdiğimiz türler hem de ticari olarak diğer işletmelerden bulduğumuz türler bakımından sayıyı giderek artıyoruz. Hedefimiz bundan çok daha fazlası" şeklinde konuştu.

Bahçenin her gün saat 10.00 ila 17.00 arasında ziyarete açık olduğunu dile getiren Semiz, gelenleri ağırlamaktan ve doğayı tanıtmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 850 türü barındıran PAÜ Botanik Bahçesi göz kamaştırıyor - Son Dakika
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