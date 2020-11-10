853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2) - Son Dakika

853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)

10.11.2020 19:04
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2), System.String[]

VALİ GÜL: OPERASYONLAR DEVAM EDECEKGaziantep Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

VALİ GÜL: OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Gül ve Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu ve uygulamalarda görev alan polis memurları ile sohbet etti.

Denetimler sırasında gazetecilere açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, asayiş ve narkotik uygulamalarının etkinliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Vali Gül, huzurun artması için bu tür uygulamaların gerekli olduğunu ifade ederek, vatandaşlara da gördükleri olumsuzlukları polis ve jandarmaya bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gaziantep'te zaman zaman mahallerde girerek bazen 2 binlere kadar çıkan personel ile narkotik başta olmak üzere çeşitli asayiş uygulamalarının yapıldığını aktaran Gül, "Daha önce 19 operasyon yapılmıştı. Bu 20'inci oldu. Bundan sonrada devam edilecek. Vatandaşlarımızın desteğiyle olayları yerinde tespit edip suçu önlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda emniyet müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, şube müdürlerimize ve görev alan personellerimize teşekkür ediyorum. Huzurun daha da artması için vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Gördükleri olumsuzlukları polise ve jandarmaya bildirsinler. Emin olsunlar ki bildirdikleri her olumsuzluk mutlaka takip ediliyor. Bu uygulamalar İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun özel talimatı ile yapılıyor. İnşallah bundan sonrada etkinliği artarak devam edecek" dedi.


853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)

Cengiz Zeybek, Operasyon, Zeybek, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2) - Son Dakika


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