86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 86 kilo 40 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 86 kilo 40 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halilağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajında bulunan 3 çuvaldaki 84 pakette 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı
FLAŞ Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:12 İDOB, 2020'ye "Dans Üçgeni" ile başlayacak - Son Dakika
19:10 Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
19:05 Bafra'da berberler denetlendi - Son Dakika
19:05 Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 19:12:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]