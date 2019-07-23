86 kişi polise başvurdu: Türk seyahat bürosu sahibi aranıyor

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya
eyaletindeki Herten kentinde seyahat bürosu işleten 39 yaşındaki Serdar Ö., çok sayıda kişiyi dolandırmak suçlamasıyla aranıyor. Herten'in bağlı olduğu Recklinghausen polisi, City Reisen'ın sahibi Serdar Ö.'nün her yerde arandığını bildirirken, mağdurlar da sosyal medyada şikayetlerini anlatıyor. Mağdurlar, Serdar Ö.'nün müşterilerinden topladığı paralarla birlikte Türkiye
'ye kaçtığını ileri sürüyor.
'TÜRKİYE'YE KAÇTI' İDDİASI Hürriyet
'e açıklama yapan Recklinghausen Polisi sözcüsü Andreas Wilming Weber, Serdar Ö. hakkında ceza kovuşturması başlatıldığını bildirerek, nerede olduğu konusunda henüz bir ipucu bulunmadığını söyledi. Türkiye'ye kaçtığı yönünde sosyal medyada haberler yer aldığını, ancak bu konuda ellerinde kesin bir bilgi olmadığını kaydetti.
ZARAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE
Şimdiye kadar kendilerine 86 mağdurun şikayette bulunduğunu bildiren polis sözcüsü, toplam mağdur sayısının bundan daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Weber, tüm mağdurlardan ellerindeki bilet ve diğer seyahat belgeleriyle polise başvurmalarını istedi. Sosyal medyada bir milyonun üzerinde zarardan söz edilirken, polis zararın tutarı hakkında ellerinde henüz bir veri bulunmadığını söyledi.