86'lık Nazım Usta, 67 yıldır kendi ürettiği yerli ve milli makineleri kullanıyor - Son Dakika

1953 yılında Bayburt'tan Zonguldak'a taşınan 6 çocuk babası 86 yaşındaki Nazım Aydın, imal ettiği yerli ve milli tezgahlarla Zonguldak'a ilk tezgahları getirdi. Maddi imkansızlıklar yüzünden 1 yılda yaptığı tezgahlarla kendi dükkanını açan Nazım Aydın, 58 yıldır Zonguldak ve bölge halkına hizmet veriyor. Değirmen, hızar makinası, 2 torna makinası, bir matkap tezgahı ve testere tezgahlarını piyasa değerinin yarı fiyatına imal etti.



Üzülmez atölyesine işe başladığı yıllarda yabancı tezgahları görünce işi bırakarak özel bir iş yerinde gece gündüz çalışarak 1961 yılında ilk tezgahını yaparak kendi dükkanını açan 86 yaşındaki Nazım Aydın, yaşadığı süreci İHA'ya anlattı. Maddi imkansızlıkları yüzünden ilk tezgahını 1 yılda tamamladığını ifade eden Aydın, "Üzülmez atölyesine girdim çalışıyorum. Tezgahların hepsi yabancı Türk tezgahı yok. Bunları yapmam için nasıl yapacağım durum yok, malzemem yok. Gece orada çalışıyorum gündüz başkasının atölyesinde çalışıyorum. Adamlar bana TTK'yı bırak gel biz sanan müsaade ederiz dediler. Orada da 1 yıl çalıştım. Bir yılda bir tezgahı bitirebildim oda maddi imkansızlıklar yüzünden yapamadım. Tezgahı bitirdim 1962 yılında atölyeyi açtım öyle yürüdük geldik. 2 tane torna tezgahı yaptım, bir tane matkap tezgahı yaptım, bir tane testere tezgahı yaptım. Bazılarını sattım artık iş kalmadı. Şimdi her şey hazır çalışan yok, dükkan açan yok kapatan çok. Şimdi CNC tezgahı çıktı. Her şey bilgisayarlı bilgisayarın başında her şeyi yapıyor. Adamlar öyle çalışıyor biz uyumuşuz. Biz kahve köşelerinde oturarak bu iş olmaz" şeklinde konuştu.



Baba Nazım Aydın'ın piyasa değerinin çok altında fiyatlarla bir tezgah ve makina yaptığını ifade eden Murat Aydın, "Bu tezgahı babam kendisi yaptı bu tezgahın piyasadaki değeri yaklaşık 7 -8 bin TL bu tezgahla saça şekil verebiliyoruz. Babam bunu dışarıdan hiçbir malzeme almadan torna tezgahını komple yarı fiyatının altına bir maliyetle yaptı. 1 ay gibi bir sürede imal etti. Seri üretim olsaydı belki daha kısa bir sürede imal ederdi. Ayrıca üstündeki motor piyasada motorlardan daha güçlü piyasa da olan makinalarda 3-4 milim saçı bükerken babam bununla 7 milimlik saçı bükebiliyor. Diğer bir tezgah boru ve profil bükme makinası bu makinayı da babam kendi yaptı. Bu makinanın piyasa değeri dışarıdan aldığınız zaman 15 bin TL civarında. Babam bu makinayı 7 bin TL ye mal etti. Bun makinayı da 20 gün civarında imal etti" şeklinde konuştu.