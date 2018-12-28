Son Dakika Haberleri: 86 Yaşında Eş Katili Oldu

86 Yaşında Eş Katili Oldu

1 saat önce

Polisten alınan bilgiye göre yaşlı adamın akrabaları, kendisinden haber alamayınca ilk yardım ekiplerini harekete geçirdi.

86 Yaşında Eş Katili Oldu, System.String[]
Polisten alınan bilgiye göre yaşlı adamın akrabaları, kendisinden haber alamayınca ilk yardım ekiplerini harekete geçirdi. Eve gelen ekipler yaşlı adamın cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk inceleme sonucu, yaşlı adamın ölümünün doğal olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine polis devreye girdi. Cinayet masası ekipleri ilk sorgudan sonra yaşlı adamın eşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan eş katili kadın, psikiyatri kliniğine kaldırıldı. Polis şimdi kadının eşini neden öldürdüğünü araştırıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi

Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı Çarpışma, Son Bölümüyle Nefes Kesti! Zeynep Kocası Galip'i Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:16:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 86 Yaşında Eş Katili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]