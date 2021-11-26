86 YAŞINDA, EŞEĞİ VE KÖPEĞİYLE SOKAKLARDA HURDA TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR - Son Dakika

EDİRNE'de, yaşayan İlyas Kıvırcık(86), eşeği Gülşah ve köpeği Çomar ile birlikte sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen çalıştığını söyleyen Kıvırcık, "Topladığım hurdalardan günlük ortalama 10 ile 30 arasında para kazanıyorum. Devletten aldığım yaşlılık maaşı da alıyorum. Bu para bana eşeğim ve köpeğime yetiyor, çok şükür" dedi.

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası İlyas Kıvırcık, kentte talika adı verilen eşeğiGülşah'ı sürdüğü arabasıyla ve can dostu köpeği Çomar ile birlikte sokaklarında hurda toplayarak geçimini sağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen gayet sağlıklı ve dinç görünen Kıvırcık, aslında 91 yaşında olduğunu belirterek, nüfus kayıtlarına geç yazıldığını söyledi. Kendisine ait bahçeli evde köpeği eşeği ile birlikte yaşayan Kıvırcık, devletten aldığı yaşlılık maaşı ile birlikte topladığı hurdalardan günlük 10 ila 30 lira arsında kazandığı parayla geçimini sağlıyor.

'ASKERDE SPORA BAŞLADIM VE HİÇ BIRAKMADIM'

Sağlıklı ve dinç kalmasını spora borçlu olduğunu söyleyen İlyas Kıvırcık, "Ben askerlik yaptığım sırada spora başladım ve bir daha hiç bırakmadım. Koşup yürüdüm ve ne bulursam yiyorum, dinç kalmamın en büyük etkisi bu. Hayatımda hiç sigara içmedim. Eşimi 20 yıl önce kaybettim, 4 kız 4 erkek çocuğum var, en büyükleri 67 yaşında. Torunlarım o kadar çok ki, kaç tane torunum var inanın bilmiyorum. Say deseniz sayamam zaten tanımam çoğunu. Ben hurdacılık yapıyorum. Sokaklarda topladığım hurdaları satıp geçimimi sağlıyorum. Yaklaşık 30 yıldır sokakta topladığım hurdaları satarak geçiniyorum. Daha önce tarlalarda tarım işçisi olarak çalıştım. Eşek benim ekmek teknem çok iyi arkadaşız. Adı Gülşah, ona kendimden çok daha iyi bakıyorum. Sokakta hurda toplamaya alışmışım ve benim için çalışmak hiç de zor olmuyor, sokaklarda çalışmaya alıştım."dedi.

Yaşamının sağlıklı geçtiğini anlatan İlyas Kıvırcık, yaşamı boyunca hiç hastalanmadığını söyledi. Şu an sağlık durumun iyi olduğunu ve bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Kıvırcık, "Ben hayatımda hiç sigara içmedim ve yaşamımı spor yaparak sağlıklı yaşadım. Tabi spora askere gittiğimde başladım. Ondan sonra hiç sporu bırakmadım. Sürekli spor yaptım, ne bulursam yiyerek beslendim. Herkesin yediği şeyler mesela peynir zeytin gibi. Şu an hiç bir sağlık problemim yok" dedi.

'GÜNDE 10 İLA 30 LİRA ARASI KAZANIYORUM, EŞEĞİM VE KÖPEĞİM EN YAKIN DOSTUM'

Çocuklarından hiç bir maddi destek göremeden kendisine ait gecekonduda eşeği, köpeği ile birlikte yaşayan Kıvırcık, "Topladığım hurdalardan günlük ortalama 10 ile 30 arasında para kazanıyorum. Devletten aldığım yaşlılık maaşı da alıyorum. Bu para bana eşeğim ve köpeğime yetiyor, çok şükür "dedi. Eşeği ve köpeği ile gezerek hurda toplayan yaşlı adam halkı tarafında sevilen biri olarak tanınıyor. Kıvırcık, eşeği ve onun çektiği talikayı süsleyerek kent sokaklarında gezmesi renkli kişiliğine de ön plana çıkarıyor.