86 Yaşında Tartıyla Hayatta Kalma Mücadelesi

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MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası

Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var