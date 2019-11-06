Son Dakika Haberleri: 86 yaşındaki adam kendini astı
Son Dakika 3. Sayfa 86 yaşındaki adam kendini astı

86 yaşındaki adam kendini astı

7 saat önce

Kayseri'de 86 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti.

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Kayseri'de 86 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 86 yaşındaki M.Ö.'nün yakınları tarafından evde asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlenen M.Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.


Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Özvatan, Kayseri, Küpeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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