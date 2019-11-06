86 yaşındaki adam kendini astı
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Kayseri'de 86 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
Kayseri'de 86 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 86 yaşındaki M.Ö.'nün yakınları tarafından evde asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlenen M.Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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