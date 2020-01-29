86 yaşındaki adam, yalnızlığını çiçeklerle aşıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eşini kaybeden 86 yaşındaki Ruhi Akgün, evinin balkonlunda yetiştirdiği çiçeklerle ilgilenerek, yaşadığı yalnızlığı aşmaya çalışıyor.



Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesinde ikamet eden ve 22 senedir koah hastası 86 yaşındaki Ruhi Akgün, yalnızlığını yetiştirdiği bitkiler ile aşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli'nde ikamet eden 60 yaş ve üstü, kendini izole etmiş yaşlı bireylere sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak 'Hayatın İçindeyim' Aktif Yaşlanma Programı uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 22 yıldır koah hastalığı ile mücadele eden 86 yaşındaki Ruhi Akgün'ün balkonuna kendi isteği doğrultusunda dikey bahçe kiti takıldı.



Çocuğu ve eşini kaybeden, yalnız başına yaşayan 86 yaşındaki Ruhi Akgün, günde 16 saat oksijen makinesine bağlı yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden olan "Geniş aile" ve "Gönül kazan" projelerinden faydalanan Ruhi Akgün, aktif yaşlanma programı kapsamında gerçekleştirilen "Hayatın İçindeyim" projesine dahil oldu. Proje kapsamında Ruhi Akgün'ün evinin balkonuna dikey bahçe kiti takıldı. Can suyu da verilen çiçekler ile bundan sonra Ruhi amca ilgilenecek. Ruhi Akgün, hem fiziksel hem de ruhsal olarak fayda sağladığı bilinen bahçe işleri ile uğraşarak yalnızlığını unutacak.



22 senedir koah hastası olduğunu ifade eden Ruhi Akgün, "Yalnızlık insanın yeryüzündeki en büyük sınavı. Yalnızlık insanı çok ciddi şekilde etkiliyor. Eşimi ve çocuğumu kaybettim. Bu dünyada bir başıma kaldım. Eşimden bana bir tek bu üzerimdeki yelek kaldı. Üzerimden hiç çıkarmam. Artık eskisi gibi komşuluk ilişkileri kalmadı, gelenim gidenim yok. Bu durumda bana destek olan kişilere ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Belediyemiz sayesinde kendime yeni bir uğraş buldum" dedi. - KOCAELİ