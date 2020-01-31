86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi - Son Dakika

86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi

6 saat önce

SİVAS'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı.

86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi, System.String[]

SİVAS'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar göre, Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı. 1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde meydana gelen olayların ardından idam cezasına çarptırılan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.


Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Turan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
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