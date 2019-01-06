Son Dakika Haberleri: 86 Yaşındaki Ayşe Nineden Başkan Yaşar'a Jest

86 Yaşındaki Ayşe Nineden Başkan Yaşar'a Jest

17 dakika önce

Keçiören'de ikamet eden 86 yaşındaki Ayşe Büyük, elinde bastonuyla Yenimahalle Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a jest yaptı.

86 Yaşındaki Ayşe Nineden Başkan Yaşar'a Jest, System.String[]
Keçiören'de ikamet eden 86 yaşındaki Ayşe Büyük, elinde bastonuyla Yenimahalle Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a jest yaptı. Ördüğü çorapları Başkan Yaşar'a hediye eden Ayşe nine, "Oğlum sen hep sokaklardasın, ayakların üşümesin" dedi.

Aslen Ayaşlı olan, 20'den fazla torun sahibi Ayşe Büyük, hizmetlerini yakından takip ettiği Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Kızı Necmiye Altınışık'ı da yanına alarak Yenimahalle'ye gelen Ayşe Büyük, "Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürk'ü seven, bu ülkeye onun yolunda hizmet eden herkesi de çok seviyorum. Fethi oğlum çok çalışıyor. Onu hep görüyor, çok üzülüyordum. Bu çorapları ona ördüm. Ayakları üşümesin. Türkiyemiz gibisi yok. Bu ülke onlara emanet. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Ayşe ninenin elini öperek nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Fethi Yaşar da, "Bu ülkeye hizmet boynumuzun borcudur. Halka hizmeti ibadet olarak görüyorum. Daha çok çalışacağız. Ördüğün çoraplar çok değerli. Eline, emeğine sağlık. Allah sana sağlık ve uzun ömürler versin" diye konuştu.

Gözünde gözlüğüyle ilmek ilmek ördüğü çorapları çantasından çıkaran Ayşe nine, Başkan Yaşar'a çorap, eşi Azize Yaşar'a da yine kendi ördüğü eldivenleri hediye etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Keçiören, Yenimahalle, Fethi Yaşar, Yaşar, Güncel
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