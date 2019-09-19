Son Dakika Haberleri: 86 yaşındaki babasını darp eden zanlı tutuklandı
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86 yaşındaki babasını darp eden zanlı tutuklandı

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Sinop'ta 86 yaşındaki adam şiddet gördüğü oğlundan kurtulmak için camdan atlayarak evden kaçtı.

86 yaşındaki babasını darp eden zanlı tutuklandı, System.String[]

Sinop'ta 86 yaşındaki adam şiddet gördüğü oğlundan kurtulmak için camdan atlayarak evden kaçtı. Babasını satırla döven zanlı yakalanarak cezaevine götürüldü.


Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal C.(86), ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu S.C.(51) tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu.


Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan S.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 86 yaşındaki Cemal C., "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım" dedi. - SİNOP

Tekirdağ, Durağan, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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