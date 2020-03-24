86 yaşındaki dede Salı Pazarı'nda ekiplere yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Genel 86 yaşındaki dede Salı Pazarı'nda ekiplere yakalandı - Son Dakika

86 yaşındaki dede Salı Pazarı'nda ekiplere yakalandı

24 dakika önce

86 yaşındaki dede Salı Pazarı'nda ekiplere yakalandı Burdur'da 65 yaş üstü 105 vatandaş pazara akın etti Burdur'da maydanoz tohumu almaya geldiğini belirten 86 yaşındaki bir vatandaş, polis ekiplerinin yardımıyla alışverişi yapılıp evine götürüldü.

86 yaşındaki dede Salı Pazarı'nda ekiplere yakalandı

Burdur'da 65 yaş üstü 105 vatandaş pazara akın etti

BURDUR - Burdur'da maydanoz tohumu almaya geldiğini belirten 86 yaşındaki bir vatandaş, polis ekiplerinin yardımıyla alışverişi yapılıp evine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da polis ekipleri dışarıya çıkanları uyararak evlerine gönderiyor. Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri Salı Pazarı girişlerinde pazara gelen vatandaşların yaş kontrolünü yaptı. Vatandaşlar camiden yapılan anonslarla mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıldı. Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarını 112'ye bildirmeleri durumunda evlerine teslim edileceğini söyledi.

"Maydanoz tohumu almaya geldim"

Pazarda polis ekiplerince fark edilen 86 yaşındaki Mehmet Kiriş, pazara maydanoz tohumu almaya geldiğini ifade etti. Ekipler yaşlı vatandaşı alışverişini hızlıca yaptırıp araca bindirerek evine götürdü.

Pazarcılar hijyen kurallarına uyuyor

Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Tuncay Yiğit, "İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile pazarcı esnaflarımız hijyen kurallarına uyuyor. Alışverişe gelen vatandaşlarımızla teması kaldırdık. Meyve ve sebzeleri poşetleyerek vatandaşlarımıza veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yiğit, 65 yaş üstü alışverişe çıkamayan vatandaşlara ve muhtaç olan kişilere de oda olarak pazar esnafının desteklerinin devam ettiğini ve evlerine kadar sebze ve meyvelerin teslim edildiğini açıkladı.

Burdur Salı Pazarına gelen yaklaşık 105 yaşlı vatandaş, ekipler yardımıyla evlerine gönderildi.

86 yaşındaki dede Salı Pazarı'nda ekiplere yakalandı

Burdur, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: İHA

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