86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi - Son Dakika

86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi

14.12.2020 13:09

- 86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi 10 milyon TL vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi.

- 86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi

10 milyon TL vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi

İSTANBUL - Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi. Çete üyelerinden birinin 86 yaşındaki kadından dolandırdıkları paralarla çektirdiği fotoğraf ortaya çıkarken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Şanlıurfa - İstanbul hattında vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak milyonlarca TL vurgun yapan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla telefon dolandırıcılarının kimlikleri tespit edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelisi oldukları belirlenen 9 kişi farklı illerde gözaltına alındı. Aralarında örgüt lideri İ.U. (40)'nun da bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Konya ve Denizli'deki mağdurlardan dolandırdığı 1 milyon TL sahiplerine teslim edildi.

Yaşlı kadının 60 bin Dolar'ını dolandırdılar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çeteye yönelik çalışmaları sürerken, 25 Kasım'da Etiler'de 86 yaşındaki E.G.E.'nin kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 60 bin Dolar'ının dolandırıldığı ihbarı alındı. E.G.E.'yi arayanların "Emniyetten arıyoruz, hesabınız FETÖ'nün eline geçti. Paralarınızı güvence altına almak için bize teslim edin" dedikleri, korkuya kapılan yaşlı kadının da 60 bin Dolar'ı kendilerine teslim ettiği ortaya çıktı. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bu olayı gerçekleştirenlerin daha önce tutuklanan 9 kişi ile aynı çetenin üyesi olduklarını belirledi. Polis, çetenin tüm üyelerini yakalamak için harekete geçti.

Çetenin geri kalanı da yakalandı

Ekiplerin iki ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, çetenin diğer üyelerinin de kimlikleri ve adresleri tespit edildi. İstanbul polisi, Şanlıurfa ve Antalya'da yaşadıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 1'i Antalya 9'u Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında İ.U. cezaevinde olduğu için örgüt liderliğini devralan İ.Ç. ve lider yardımcısı H.T. (25)'nin de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 60 bin Dolar, bir adet lüks otomobil, çok sayıda cep telefonu ve ziynet eşyası ele geçirildi. Çetenin son 3 ayda gerçekleştirdiği 11 olaydan toplam 10 milyon Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Yaşlı kadından dolandırdığı parayla fotoğraf çektirdi

Ekiplerin şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede, telefon dolandırıcılığı çetesi üyelerinden İ.B.'nin Etiler'de yaşayan 86 yaşındaki E.G.E.'nin 60 bin Dolar'ını aldıktan sonra bu paralarla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Operasyonlar sonucu ele geçirilen 60 bin Dolar E.G.E.'ye teslim edildi. Ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu, son 3 ay içerisinde İstanbul, Konya ve Denizli'de vatandaşlardan dolandırılan toplam 1 buçuk milyon TL bu şekilde sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi
86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi

Cep Telefonu, İstanbul, Savcı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi - Son Dakika


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