86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu - Son Dakika
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86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

14.05.2022 22:53

86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu Bartın'ın Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki kayıp kadın Jandarma ekiplerince yapılan geniş çerçeveli arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

BARTIN - Bartın'ın Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki kayıp kadın Jandarma ekiplerince yapılan geniş çerçeveli arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu. Yaşlı kadının sağlık durumunun yerinde olduğu bildirildi.

Bartın'a bağlı Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki Zülfiye Akakça akşam saatlerinde çıktığı evinden geri dönmeyince yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp olduğu anlaşılan yaşlı kadının bulunması için Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İz takip Köpeği Pati'nin de katıldığı arama çalışmalarına drone ile havadanda destek verildi. Köy çevresi, dere yatakları ve ormanlık alanlarda yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın ormanlık alanda yorgun ve bitkin halde bulundu.

Yapılan kontrollerinde yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu
86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu
86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu
86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

YORUMLAR
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Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu - Son Dakika


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