86 yaşındaki "kitap kurdu" öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 86 yaşındaki 'kitap kurdu' öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika

86 yaşındaki "kitap kurdu" öğrencilere örnek oluyor

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde, kitap sevgisi ile dikkati çeken, 86 yaşındaki kütüphane üyesi Ramazan Mustafa Tarhan, kütüphaneye gelen öğrencilere de kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için tavsiyelerde bulunuyor.

Samsun'un Havza ilçesinde, kitap sevgisi ile dikkati çeken, 86 yaşındaki kütüphane üyesi Ramazan Mustafa Tarhan, kütüphaneye gelen öğrencilere de kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için tavsiyelerde bulunuyor.

İlçede uzun yıllar berber dükkanı işleten ve iş yerinde kitaplığı bulunan Tarhan, emekli olduktan sonra da kitaplardan kopmadı.

Önce torunlarının kitaplarını okuyan, daha sonra Havza Atatürk İlçe Halk Kütüphanesine üye olan Tarhan, okuduğu kitapları tek tek not alıyor.

Son 8 yılda toplam 545 kitap okuyan Tarhan, sık sık ziyaret ettiği kütüphanede öğrencilere de kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için tavsiyelerde bulunuyor.

Üç çocuk ve altı torun sahibi Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın kendisine çok şey kattığını söyledi.

İlkokul mezunu olduğunu belirten Tarhan, "İlkokul mezunu olmam nedeni ile konuşma kabiliyetim gelişmemişti ama ben okumaya başladıktan sonra konuşma kapasitem gelişti, yeni kelimeler öğrendim, bilmediğim kelimeleri not aldım. Kültürüm arttı, bilmediğim birçok şeyi öğrendim." dedi.

Kütüphanedekilerin kendisine ilgi gösterdiğini anlatan Tarhan, "Burada gördüğüm yakın ilgiden memnun oldum. Kütüphanenin en yaşlı üyelerinden biriyim. Bununla gurur duyuyorum." ifadesinde bulundu.

"Bilhassa tarih kitaplarını okumayı çok seviyorum"

Özellikle tarih kitaplarına ilgi duyduğunu dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:

"Her türlü kitabı okuyorum ama bilhassa tarih kitaplarını okumayı çok seviyorum. Kitapları not etme alışkanlığım var. Ne kadar kitap, nasıl kitaplar okumuşum? İleride de benim çocuklarıma bir tavsiye, bir hatıra olarak kalsın diye kitapları not etmeye başladım. Ama bakıyorum ki çocuklarım kitap okumaya çoktan başlamışlar. Artık bir nevi kitap kolik, kitap hastası olmuşuz. Kitap bulamadığım zaman gazeteleri baştan aşağıya okurum."

Kütüphane Bilgisayar İşletmeni Ahmet Doğan da Ramazan Mustafa Tarhan'ın her hafta kütüphaneyi ziyaret ettiğini, iyi bir okur olduğunu söyledi.

86 yaşındaki kitap kurdu öğrencilere örnek oluyor

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı         
14:56
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 86 yaşındaki "kitap kurdu" öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]