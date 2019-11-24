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86 yaşındaki öğretmene öğrencilerinden vefa

7 saat önce

Öğrencileri, 86 yaşındaki emekli öğretmen Necati Levent'i Öğretmenler Günü'nde unutmadı.

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Öğrencileri, 86 yaşındaki emekli öğretmen Necati Levent'i Öğretmenler Günü'nde unutmadı.


Öğrencileri, tarihi Sivas Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 86 yaşındaki Necati Levent'i, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadı. Levent'i, evinde ziyaret eden öğrencileri eski günleri yad etti. Ziyaretine gelemeyen öğrencileri ile görüntülü telefon görüşmesi yapan Levent, duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenlik görevini 56 yıl yürüten Levent, bu sürede yaklaşık 25 bin öğrencisi olduğunu söyledi.


Öğretmenlerini ziyaret ederek geçmiş günleri hatırladıklarını belirten Cüneyt Ergörün, "Ailemizden sonra bu güne gelmemizde en büyük emeği olan öğretmenimizi ziyaret ettik, ellerini öptük. Bu vesile ile üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Vefat eden öğretmenlerimize de rahmet diliyorum" dedi.


Necati Levent ise öğrencilerinin ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu belirtip,"24 Kasım'ı ben dört gözle bekliyordum. Bütün öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Her biri cansiparane çalışıyor. Ben tahmin ediyorum ki her öğretmen, öğrenci nezdinde çok kıymetlidir. Çünkü öğretmen bilgi veriyor ve her türlü hayatında öğrencilerine destek veriyor. Öğretmenlik gerçekten güzel bir meslek. Bizim Türk milleti de öğretmenlerine aşıktır. Öğrencilerimin evime kadar gelerek beni ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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