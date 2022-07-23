860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz - Son Dakika
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860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz

23.07.2022 11:54

Amazon havzasında dünyanın en güçlü yılan balığı ile timsah karşılaşması büyük olay oldu. Yılan balığının verdiği elektrikle timsah balığı bırakmak zorunda kaldı. İşte o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Doğanın en güçlü hayvanlarından yılan balığı ve timsahın karşı karşıya geldiği anlar, sosyal medyada binlerce izlenme aldı. Timsah, bir yılan balığını avlamak istedi ancak o sıradan bir rakip değildi. Çünkü dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı ile karşı karşıya kaldı.

860 VOLT ELEKTRİK VURDU

Timsah, kolay bir av bulduğunu sanırken saniyeler sonra yaşananlar timsahın çırpınarak yılanı bırakmasına neden oldu. Yılan balığı tam 860 volt elektriği birden timsaha doğru gönderdi. Timsah ise çırpına çırpına acı içinde avını bırakmak zorunda kaldı. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, videoyla ilgili "Her balığın eti yenmez" yorumu yapıldı.

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