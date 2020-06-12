87 gün sonra yeniden Süper Lig! Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında iddaa oranı...

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR



17 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle araya giden Süper Lig, tam 87 gün sonra geri dönüyor!



Fenerbahçe, 1 Şubat 2020'de 2-1 yenilerek döndüğü Trabzonspor deplasmanından sonra bile şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Oynadığı futbolla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyordu.



Devamında Alanyaspor beraberliği, Ankaragücü yenilgisi derken yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray'a da kaybetmek her şeyi alt-üst etmeye yetti... Sarı-lacivertliler koronavirüs salgını nedeniyle araya gitmeden önce Süper Lig'de üst üste 7 maçı 3 puan alamadan kapatmıştı...



Kayserispor karşısında Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı, Mauricio Isla'nın da serbest bırakıldığını hatırlatalım. Sol bekte Deniz Türüç oynayabilir, sol stoperde Simon Falette görebiliriz. Takımla birlikte son antrenmanda yer alan Vedat Muriqi'nin durumu ise maç saati netleşecek.



Altyapı Koordinatörlüğü göreviyle Fenerbahçe'ye gelen Tahir Karapınar, sezonun kalan maçlarında takımın başında sahaya çıkacak. Yeni sezonda ise altyapıdaki görevine geçiş yapacak.



Kayserispor ise 3 önemli eksikle İstanbul'a geldi!



Gustavo Campanharo ile 8 gollü Pedro Henrique'nin cezalarının yanı sıra, koronavirüs nedeniyle ülke dışında bulunan ve henüz Türkiye'ye dönüş yapamayan kaptan Miguel Lopes maç kadrosunda yer almıyor.



Kayserispor salgın öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetmişti.



Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 15 resmi maçın 10'unda en az 2 gol atmayı başarmıştı.



%36'lık kesim koronavirüs salgını öncesinde 7 maçlık galibiyet hasreti bulunan sarı-lacivertlilerin, Kayserispor karşısında bu hasrete son vereceğini düşünüyor...



Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi! Emre Belözoğlu...











