87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: "Nereye gideceğiz" - Son Dakika
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87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: "Nereye gideceğiz"

09.02.2023 20:18

87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: "Nereye gideceğiz" Malatya'da 7 katlı apartmanın 5.kattaki enkazından 87 saat sonra yaralı olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran hastaneye kaldırıldı Enkazdan çıkan Miran sedyede ayağa kalkmaya çalışarak, "Nereye gideceğiz" diye sordu Malatya'da deprem...

87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: "Nereye gideceğiz"

Malatya'da 7 katlı apartmanın 5.kattaki enkazından 87 saat sonra yaralı olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran hastaneye kaldırıldı

Enkazdan çıkan Miran sedyede ayağa kalkmaya çalışarak, "Nereye gideceğiz" diye sordu

MALATYA - Malatya'da deprem felaketinin 87.saatinde 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran Gül, serum bağlanıp yatırıldığı sedyeden ayağa kalkmaya çalışarak, "Nereye gideceğiz" deyince onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasında sesini duyuran Miran için ekipler seferber oldu. Gün boyunca apartmanda çalışma yapan ekipler saat 19.15'te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül'ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.

Onlarca arama kurtarma personelini yanısıra, askerler ve UMKE görevlilerinin katıldığı kurtarma operasyonu sonrası sedye ile hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Miran Gül ekiplere, "Nereye gideceğiz" diye sordu

Ambulansa alınan küçük çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: 'Nereye gideceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: "Nereye gideceğiz" - Son Dakika
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