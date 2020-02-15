87 yaşında 51 yıldır tek başına gazete çıkarıyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul'da 87 yaşında ve 51 yıldır tek başına gazete çıkartarak mesleğini devam ettiren Güngör Denizaşan'ı ziyaret etti. Mesleğine duyduğu ilk günkü aşkı halen devam ettiren Denizaşan, "Bende Parkinson hastalığı var, konuşma zorluğu yaşıyorum. Ama son nefesime kadar çalışıyorum. Ölene kadar çalışmaya devam edeceğim" diyerek azmiyle örnek oldu.



Beyoğlu'nun en önemli muhabirlerinden Güngör Denizaşan, 87 yaşında olmasına rağmen "Gazette 13" isimli gazeteyi tek başına çıkarmaya devam ediyor. 51 yıl boyunca gazetecilik sevdasını bırakmayan Denizaşan parkinson hastalığına rağmen, ölene kadar çalışmaya devam edeceğini söyleyerek azmiyle herkese örnek oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dan hem evi hem ofisi olarak kullandığı dairede Denizaşan'ı ziyaret etti. Denizaşan'ın 51 yıl boyunca çıkardığı gazete arşivlerini ve eski Beyoğlu'nun fotoğraf arşivini Demircan'la birlikte inceledi. Birlikte eski hatıraları yad eden ikili daha sonra Denizaşan'ın hayatı boyunca biriktirdiği dürbün koleksiyonunu inceleyerek nasıl biriktirildiğini konuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizaşan'ın sorunlarını dinleyerek çözüme kovuşturmak için çalışacağını söyledi.



"Gazetecilerin en eski en gözde kişilerinden birisidir"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "İstanbul'daki gazetecilerin en eski en gözde kişilerinden birisidir. Kendisi Beyoğlu'nda yaşıyor, zaman zaman kendisiyle görüşme fırsatımız oluyordu. Bugün kendisini ziyaret ettik, anılarından bahsetti. İstanbul'da gazetecilik yaparken biriktirdiği bir çok hikaye var. Eski hatıraları yad edip biraz sohbet etme fırsatı bulduk" diye konuştu.



"Ölene kadar çalışmaya devam edeceğim"



87 yaşında halen mesleği gazeteciliği devam ettiren Güngör Denizaşan, "Şimdi Bakan yardımcımız oldu tam bir İstanbul Beyefendisidir kendisi. Buraya kadar gelip beni ziyaret etti. Beraber eski çektiğim resimlere bakıp hatıralarımızı tazeledik. Benim bir sürü fotoğraf arşivim bulunuyor. Yaklaşık 300 bin adet fotoğrafım bulunuyor. Bende Parkinson hastalığı var, konuşma zorluğu bulunuyor. Ama son nefesime kadar çalışıyorum. Ölene kadar çalışmaya devam edeceğim. Geceleri uykum kaçıyor yazı yazıyorum" dedi. - İSTANBUL