87 yaşında Covid-19'u yendi - Son Dakika

87 yaşında Covid-19'u yendi

87 yaşında Covid-19'u yendi Sivas'ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteği ile Dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.

87 yaşında Covid-19'u yendi

SİVAS - Sivas'ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteği ile Dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.

Sivas'ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu'na Covid-19 tanısı konuldu. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19'u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.

87 yaşında Covid-19'u yendi
87 yaşında Covid-19'u yendi

Koronavirüs, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 87 yaşında Covid-19'u yendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi         
22:39
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Yönetimin Yönetimin "Teklifleri beğenmiyorlar" sözlerine, Belhanda ve Feghouli'den protesto         
09:41
Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt         
09:19
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor         
09:17
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 03:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 87 yaşında Covid-19'u yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei