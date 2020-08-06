87 yaşında kuzine ustası, gençlere örnek oluyor - Son Dakika

87 yaşında kuzine ustası, gençlere örnek oluyor

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Hakkı Aydın (87), tütün ambarından dönüştürdüğü atölyesinde, kaynak kullanmadan, perçin çivi yöntemiyle 'kuzine' olarak bilinen içinde fırın yer alan demir soba imalatı yapıyor. 70 yıldır demire şekil veren Aydın, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayıp, gençlere de örnek oluyor.

İlçeye bağlı Yenimahalle'de oturan Hakkı Aydın, tütün ambarından dönüştürdüğü atölyesinde demire şekil verip, günlerini çalışarak geçiriyor. Aydın, 70 yıldır elinden çekicini düşürmediği atölyesinde, bölgede 'kuzine' olarak bilinen içinde fırın yer alan demir soba imal ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen yaz-kış demeden çalışan Aydın, kaynak kullanmadığı kuzineleri, kendine özgü perçin çivi yöntemiyle üretiyor. Aydın'ın kuzineleri, müşterilerince özel olarak sipariş ediliyor. Onlarca yılın birikimini 2 yıl önce Trabzon'da 'Yılın Ahisi' seçilerek taçlandıran Hakkı usta, kışın yaşadığı yoğunluk nedeniyle, yetişemediği siparişlerini yaz aylarında çalışıp, tamamlamayı hedefliyor. Bugüne kadar 2 bini aşkın kuzine imal eden Aydın, çalışma azmiyle, çevresindekilerin takdirini toplayıp, taş çıkarttığı gençlere de örnek oluyor.

'GÜCÜM YETTİĞİ KADAR DEVAM EDECEĞİM'

Sağlığının el vermesi ve gücünün yettiği kadar soba yapmaya devam edeceğini belirten Aydın, "Yaklaşık 70 yıldır kuzine sobası yapıyorum. Yaptığım sobaların en büyük özelliği kaynak kullanmıyorum. Perçin çivi ile yapıyorum. Bunun yanında yanmasıyla, pişirmesiyle ve duman oluşturmaması öne çıkan diğer özellikleridir. Bu zamana kadar tahmini 2 bin adet soba yaptım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gücüm yettiği kadar soba yapmaya devam edeceğim. İnternet üzerinden Almanya'dan sobamı görüp almaya geldiler. Çevrem de beni çok seviyor ve takdir ediyor. Kışın siparişlerini yetiştiremediğim için yaz boyunca çalışmak zorunda kalıyorum" dedi.