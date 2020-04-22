87 yaşındaki kadın, maaşını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

87 yaşındaki kadın, maaşını kampanyaya bağışladı

BOLU'da, Fatma Altuntaş (87) eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin liralık 'dul ve yetim' aylığını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

BOLU'da, Fatma Altuntaş (87) eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin liralık 'dul ve yetim' aylığını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Fatma Altuntaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye karar verdi. Altuntaş, dışarı çıkması yasak olduğu için polisi, arayarak bağışı yapacağını bildirdi. Fatma Altuntaş'ın evine Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Fatma Altuntaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye karar verdi. Altuntaş, dışarı çıkması yasak olduğu için polisi, arayarak bağışı yapacağını bildirdi. Fatma Altuntaş'ın evine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timi yönlendirildi. Yaşlı kadın, gelen polislere, eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin lira tutarındaki 'dul ve yetim' aylığını verdi. Polis ekibi de parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu Altuntaş'a teslim etti. Fatma Altuntaş, kendisine yardımcı olan polisleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın" diyerek, kiraz ve çilek yemeye davet etti. Fatma Altuntaş, kendisine yardımcı olan polisleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın" diyerek, kiraz ve çilek yemeye davet etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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