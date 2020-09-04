87 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla aranan şahıs ölü bulundu - Son Dakika

87 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla aranan şahıs ölü bulundu
Bolu'da 87 yaşındaki kadının evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla aranan doğa fotoğrafçısı, yayla evinde ölü bulundu.
Bolu'da 87 yaşındaki kadının evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla aranan doğa fotoğrafçısı, yayla evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Havullu köyü Doğançayırı mevkiinde hayvan otlatan bir kişi, kullanılmayan bir yayla evinde çürümüş bir ceset buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çürümüş halde bulunan cesedin yaklaşık 1 ay önce öldürülen bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesedin çürümüş halde olması nedeniyle şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine üzerindeki kıyafetlerde arama yapıldı. Cesedin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramalarda Menderes Atay ismine ait sürücü belgesi bulundu. Doğa fotoğrafçılığı ile uğraştığı öğrenilen Atay'ın Haziran ayında Gerede ilçesi Çoğullu köyünde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Samiye Güler'in evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla arandığı tespit edildi. Ceset, Bolu Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
(Faruk Çidem/İHA)
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA
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