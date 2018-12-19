Son Dakika Haberleri: 87 Yaşındaki Kadının Organları 2 Kişiye Umut Oldu

87 Yaşındaki Kadının Organları 2 Kişiye Umut Oldu

2 saat önce

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kadının organları 2 kişiye nakledildi.

87 Yaşındaki Kadının Organları 2 Kişiye Umut Oldu, System.String[]
Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kadının organları 2 kişiye nakledildi.

Balıkesir'de geçirdiği beyin kanaması üzerine Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım merkezine kaldırılan 87 yaşındaki N.K'nın beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku ve Nakil Koordinatörleri Uzm. Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle vakit kaybetmeden irtibata geçerek organ nakli konusunda gerekli görüşmeleri yaptı. Alınan iznin ardından N.K'nin Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesinden gelen ekip tarafından 2 böbreği alınarak nakil bekleyen 2 hastaya takıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, 3. Sayfa
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