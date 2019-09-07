88. İEF'de Buca'dan anlamlı stant!

Son 10 yılda artan rakamlar ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bu son olsun" dedi.

İzmir'i fuarlar ve kongreler yapma hedefiyle yola çıkılan ve bu yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Buca Belediyesi yerini aldı.

Her sene İzmir Enternasyonal Fuarı'nda farklı temalarla stant açan Buca Belediyesi bu yıl da özel bir temayla fuarda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye genelinde son 10 yılda yaklaşık yüzde 400 oranında artış gösteren kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları nedeniyle bir farkındalık yaratmak isteyen Buca Belediyesi, "Kadına Şiddete Son"sloganıyla stantta özel bir alan yaptı.

SON 10 YILDA 2 BİN 715 KADIN KATLEDİLDİ

Fuara gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören stantta, geçtiğimiz günlerde canice katledilen ve korkunç cinayet görüntülerinin internete yansımasıyla Türkiye gündemine oturan Emine Bulut başta olmak üzere Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Şule Çet, Tutku Linda gibi isimlere yer verildi. Siyah fonlu temanın üzerine yazılan isimlerin yanı sıra; son 10 yıldaki artış ve toplamda 2 bin 715 kadının öldürüldüğü anlatan tabloya yer verildi.

BU SON OLSUN!

Fuarın açılış günün ardından belediye standına gelerek vatandaşlarla bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çalışma hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Kadına şiddet son bulana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç,"Yaklaşık 10 yıldır ülkemizde kadına karşı şiddet olağan dışı bir şekilde artış gösterdi. Her gün yeni haberlerle yüreğimiz yanarak cinayetleri izliyoruz. Artık buna bir dur demek için, farkındalık yaratmak için bir tablo hazırladık. Bu tabloyla en azından bir farkındalık oluşturarak kadına şiddete son vermek istiyoruz. Bu farkındalığın tüm ülkemize yayılmasını ve bundan sonra bu vakaların yaşanmasını istemiyoruz. Kadınların bizim için en önemli değer olduğunu anlatalım. Bu son olsun istiyoruz" diye konuştu.