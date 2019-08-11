88. İEF için hazırlıklar sürüyor

Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine 88'inci kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde hazırların devam ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine 88'inci kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde hazırların devam ettiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketi (İZFAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'ta düzenlenecek olan İEF, 6 Eylül'de açılacak ve 15 Eylül'e kadar sürecek.

"Fuardayız" sloganıyla hem Türkiye hem yurtdışından misafirlerin İzmir'e davet edildiği fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkesi Hindistan ve onur konuğu illerin ilki Kahramanmaraş olarak belirlendi.

Konser, tiyatro, sinema filmi, söyleşi, sokak gösterileri, iş görüşmeleri gibi etkinliklerle on gün boyunca açık olacak fuarın amacı ziyaretçilerine "iyi ki fuardayız" dedirtmek.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fuar on gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelecek. Partner ülke olarak Çin Halk Cumhuriyeti, kendine özgü kültürel değerlerini Kültürpark 2 No'lu Hol'de yer alacak standında sergileyecek. Geçtiğimiz yılın 'Odak Ülkesi' Hindistan, 88. İEF'de Odak Ülke olarak Hol 1/A'da yer alacak. 87. İEF'de ziyaretçilerin ilgisinden bir hayli memnun kalan Hindistan, yeniden İzmir'de olacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ilk Onur Konuğu ili ise Kahramanmaraş oldu. 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş, çeşitli etkinliklerle İEF'ye renk katacak. İEF öncesinde başlayacak iş günleri, Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarından gelecek ülkelerin iş görüşmeleri yapmaları ve yeni anlaşmalar imzalamasına zemin hazırlayacak."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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