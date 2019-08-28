88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na doğru

88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 5-6 Eylül'de İzmir İş Günleri toplantısı gerçekleştirilecek.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 2015'ten bu yana düzenlenen İzmir İş Günleri Toplantıları'nda "Bir Kuşak Bir Yol" - Modern İpek Yolu Projesi'nin mimarı Çin başta olmak üzere toplam 30 ülke yer alacak.

İzmir'deki bir otelde 5-6 Eylül'de düzenlenecek toplantılarda delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde yapılacak görüşmeler kapsamında Türkiye ile katılımcı ülkeler bir araya gelecek ve yatırım fırsatlarını değerlendirilecek.

Konuk bakanlar ve teknik heyetlerin katıldığı oturumlarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türk Eximbank sunumlar yapacak.

Toplantıların ikinci gününde Türkiye ile arasında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Çin özel oturumu yer alacak.