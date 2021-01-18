88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor - Son Dakika

88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor

18.01.2021 11:01

88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor Mehmet Özçelik: "Sanatı ve sanatımı seviyorum" "Yaşlıyım ama Allah'a şükür atılganım" İstanbul'da 70 yıldır yaptığı çiçekçiliği bırakıp Antalya'ya gelen 88 yaşındaki Mehmet Özçelik, ormandan topladığı çam kozalaklarını...

88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor

Mehmet Özçelik:

"Sanatı ve sanatımı seviyorum"

"Yaşlıyım ama Allah'a şükür atılganım"

ANTALYA - İstanbul'da 70 yıldır yaptığı çiçekçiliği bırakıp Antalya'ya gelen 88 yaşındaki Mehmet Özçelik, ormandan topladığı çam kozalaklarını adeta sanat eserine çeviriyor. Kozalaklardan kapı süsleri, çerçeve, saksı ve çelenkler yapan Mehmet dede, emekli maaşına ek gelir sağlayarak ailesini geçindiriyor.

İstanbul'da 70 sene boyunca çiçekçilikle uğraşan 3 çocuk babası Mehmet Özçelik, ardından memleketi Akseki ilçesine yerleşti. Televizyonda izlediği kozalak süslemeli ürünlerden oldukça etkilenen Özçelik, yaşadığı ilçenin ormanlarından kozalaklar toplamaya başladı. Özçelik, kozalaklardan süsler yapmaya başarınca bu işi yapmaya karar verdi. Son olarak Antalya'da yaşayan oğlunun yanına gelen Özçelik, kozalakları da yanında getirip, kapı süsleri, çerçeve, saksı ve çelenkler yaptı, ardından bunları kent merkezinde satmaya başladı. Emekli maaşına ek gelir sağlayarak ailesini geçindiren Mehmet dedenin yaptığı ürünleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

"Yaptığın işi sevmezsen başarılı olamazsın"

Pandemi nedeniyle satışında azalma olduğunu ifade eden Özçelik, yaptığı el işi göz nuru süslemeleriyle ilgili, "Kapı süsleri, çerçeveler, saksılar ve çelenk tarzında ürünler yapıyorum. Hepsini kendim boyuyorum, işliyorum ve şekil veriyorum. Birbirine silikonla yapıştırarak aranjmanlar oluşturuyorum. Kolay değil çok uğraşıyorum, uğraşmadan iş olmaz. Uğraşacaksın ki bir şey meydana gelsin. Sanatı ve sanatımı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor, sürekli bunlarla uğraşıyorum beni çok rahatlatıyor. Elimdekini sattığım zaman hemen odama çekilip bir şeyler daha yapmaya çalışıyorum. Yaptığım işi seviyorum eğer bir işi sevmezsen onda başarılı olamazsın. Hepsini kendim boyadım, hepsini çöple boyuyorum, çubuk yardımıyla desen veriyorum." Dedi.

"Evet, yaşlıyım ama Allah'a şükür atılganım"

Özçelik, BAĞ-KUR emeklisi olduğunu ve kozalaktan yaptığı ürünlerle maaşına katkıda bulunduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin Bağ-Kur dan emekliyim, bu da ona ilave oluyor. İnsanlar değiştikçe bu çiçek ürünlerine olan rağbet de değişiyor. Canım sıkıldıkça buraya gelip neredeyse bütün günümü bu odada geçiriyorum. Evet, yaşlıyım ama Allah'a çok şükür atılganım." Diye konuştu.

"Onun yarısı bile etmeyiz"

Özçelik'in oğlu Uğur Mustafa Özçelik de, 'çok çalışkan, onun yarısı bile etmeyiz' diyerek bahsettiği babasının halen yaşam aşkıyla hayatını sürdürmesinin kendisini çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Onun mutluluğunu, gözündeki ışığı da görünce biz de mutlu oluyoruz. Ben aslında bunları gidip satmasını istemiyorum ama onun bu aktifliğini görmek onun hala böyle çalışmasını görmek çok hoşumuza gidiyor. Bir sürü şey görüyoruz haberlerde. Gencecik insanların neler yaparak dilendiğini, dolandırıcılık yaptığını görüyoruz. Babamız böyle kendine bir ekmek sağlayabiliyorsa, demek ki herkes her şeyi yapabilir. Önemli olan istemek" ifadelerini kullandı.

88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor
88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor
88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor
88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor

Mehmet Özçelik, İstanbul, Antalya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Gelen otomobili fark etmeyen demir yolu işçisi metrelerce sürüklendi Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? Samsung Genel Müdür Yardımcısı 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi
Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor         
11:31
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak         
09:37
Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı         
09:15
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı, Messi kariyerinde ilk kez kırmızı gördü İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı, Messi kariyerinde ilk kez kırmızı gördü         
01:39
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 11:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 88'lik Mehmet dede ormandan topladığı kozalakları sanat eserine çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei