88'lik Şehmuz dede kütüphaneden çıkmıyor - Son Dakika

88'lik Şehmuz dede kütüphaneden çıkmıyor

ADIYAMAN Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 88 yaşındaki Şeymus Gergerli'nin okuma aşkı ve kitaba olan tutkusu gençlere örnek oluyor.

Kahta Halk Kütüphanesi'nin en yaşlı müdavimi olan Şeyhmus Gergerli, 2 hafta bir kütüphaneye giderek hikaye ve roman kitapları alarak evde torunları ile beraber okuyor. İlkokul ve ortaokulu dışarıdan bitiren, 88 yaşındaki Şeyhmus Gergerli kitaplara olan düşkünlüğünü yeni nesillere örnek gösteriliyor. Her ay 2 kitap bitiren Gergerli, kütüphaneden aldığı kitapları torunlarıyla birlikte okuyor. Gergerli, torunlarına bolbol kitap okumalarını tavsiye ediyor.

Okumaktan büyük bir zevk aldığını belirten Gergerli, "Okumayı seviyorum. Okuyunca daha da bilgi sahibi oluyorum. İstiyorum ki herkes okusun. Eskiden halk kütüphanelerinin sadece öğrencilere hizmet verdiğini düşünüyordum. Bir gün torunuma kitap almak için kütüphaneye gittim. Sonra kütüphanedeki memura ben de kitap alabilir miyim diye sorduğumda. Alabileceğimi hatta kütüphanenin isminin halk kütüphanesi olduğunu genç yaşlı herkesin de buradan kitap alabileceğini söyledi. Tabi çok sevindim. İki yıldır, 15 günde bir kitap almak için Kahta Halk Kütüphanesine giderim.

Memurlar da sağ olsunlar çok iyi ilgileniyorlar" dedi.

Okuduğu kitaplar içinde en çok İmamı Gazali'nin eserlerini sevdiğini vurgulayan Gergerli, gençlere de sosyal medyayı bırakıp kafelerde, bilgisayar veya televizyon karşısında boşa zaman geçirmelerini bunun yerine kitap okumak için kütüphanelere gelmelerini istedi.

Kahta İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Çetinkaya ise, "Şeyhmus amca bizim daimi üyemiz. Aynı zamanda da en yaşı üyemiz. Kitapları çok seviyor. 15 günde bir gelip bir kitap alıp okuyup tekrar kendisi getirip değiştiriyor. Şeyhmus amca yaşıyla, okumanın yaşının olmadığını gençlere göstermiş oluyor. Gençlerimize örnek oluyor. Buraya geldiği zaman gençlerimize bazen sohbet edip onlara tavsiyelerde bulunuyor. Sosyal medya, telefon ve internet gibi teknolojik aletlerinin zararlarını anlatıyor. Bu yüzden internete çok takıl olmaları gerektiğini söylüyor. Bunun yerine daha çok buradaki kitaplarla haşır neşir olmaları gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunuyor" diye konuştu.