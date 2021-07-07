88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temmuz ayı belediye meclis toplantısında Ereğli'ye bir çok konuda müjdeler verdi. Posbıyık'ın ilk müjdesi eski terminal alanına yapılacak olan Kent Meydanı projesiyle ilgili oldu. Yıllardır Ereğli'nin yapılması için beklediği projeyle ilgili konuşan Posbıyık, "Büyük bir inşaat firmasıyla anlaştık. 88 milyon liralık bir iş. Bağış, hibe yöntemiyle yapılacak. Bayramdan sonra Kent Meydanı Projesi'ne ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.

CHP Grubu ve AK Parti Grubu belediye meclis üyeleriyle çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "Bugün ben çok mutluyum. Vereceğim haberi duyduğunuzda sizlerin de çok mutlu olacağına inanıyorum. Eğer bir başarıya gidiyorsak bu, buradaki AK Parti ve CHP grubunun ve çalışma arkadaşlarımın sabırla beklemeleri ve belediye meclisinde siyaset farkı gözetmeksizin el birliğiyle birlikte çalışmamızın neticesidir. Bir takım güzel sonuçlar almaya başladık. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Kent Meydanı konusunda sizlere bir müjde vermek istiyorum.

Evet, Kent Meydanı konusunda uzun süren çalışmalar neticesinde anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde bağış, hibe yöntemiyle büyük bir inşaat firması ile anlaştık, bayramdan sonra ilk kazmayı vuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teknik Üniversite'nin verdiği bugünkü rakamlara göre, devamlı rakamlar artıyor 88 milyon liralık bir iş. Anlaşması yapıldı, önümüzdeki hafta sözleşmeyi imzalıyoruz. Tamamen belediyemize hibe yoluyla bağış yöntemiyle yapılacak. Allah nasip ederse AK Parti ve CHP Meclis grubunun uyumlu çalışmaları neticesinde, Kent Meydanı'nın üzerine dönem sonuna kadar Belediye Binası yapacağız. Çok kararlıyız, kesinlikle bunu yapacağız." - ZONGULDAK