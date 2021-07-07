Üye Girişi
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor - Son Dakika

88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor

07.07.2021 17:58
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temmuz ayı belediye meclis toplantısında Ereğli'ye bir çok konuda müjdeler verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temmuz ayı belediye meclis toplantısında Ereğli'ye bir çok konuda müjdeler verdi. Posbıyık'ın ilk müjdesi eski terminal alanına yapılacak olan Kent Meydanı projesiyle ilgili oldu. Yıllardır Ereğli'nin yapılması için beklediği projeyle ilgili konuşan Posbıyık, "Büyük bir inşaat firmasıyla anlaştık. 88 milyon liralık bir iş. Bağış, hibe yöntemiyle yapılacak. Bayramdan sonra Kent Meydanı Projesi'ne ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.

CHP Grubu ve AK Parti Grubu belediye meclis üyeleriyle çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "Bugün ben çok mutluyum. Vereceğim haberi duyduğunuzda sizlerin de çok mutlu olacağına inanıyorum. Eğer bir başarıya gidiyorsak bu, buradaki AK Parti ve CHP grubunun ve çalışma arkadaşlarımın sabırla beklemeleri ve belediye meclisinde siyaset farkı gözetmeksizin el birliğiyle birlikte çalışmamızın neticesidir. Bir takım güzel sonuçlar almaya başladık. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Kent Meydanı konusunda sizlere bir müjde vermek istiyorum.

Evet, Kent Meydanı konusunda uzun süren çalışmalar neticesinde anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde bağış, hibe yöntemiyle büyük bir inşaat firması ile anlaştık, bayramdan sonra ilk kazmayı vuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teknik Üniversite'nin verdiği bugünkü rakamlara göre, devamlı rakamlar artıyor 88 milyon liralık bir iş. Anlaşması yapıldı, önümüzdeki hafta sözleşmeyi imzalıyoruz. Tamamen belediyemize hibe yoluyla bağış yöntemiyle yapılacak. Allah nasip ederse AK Parti ve CHP Meclis grubunun uyumlu çalışmaları neticesinde, Kent Meydanı'nın üzerine dönem sonuna kadar Belediye Binası yapacağız. Çok kararlıyız, kesinlikle bunu yapacağız." - ZONGULDAK

88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, AK Parti, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor - Son Dakika


Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı         
22:24
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 01:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement