Son Dakika Haberleri: 88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
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88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

52 dakika önce

88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı -Ölüm yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadığı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

-Ölüm yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadığı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Akyarlar mahallesi Fener burnundan denize açılarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Kaçış anları ise an be an kameralara yansıdı.


Ardı ardına kaçtılar

Akyarlar sahilinden gece 2: 00'da lastik botla denize açılan 61 düzensiz göçmen Turna burnu açıklarından devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 23 erkek, 13 kadın ve 25 çocuk Turgutreis limanına getirildi.

Aynı günün sabahı ise 07: 30'da Tekağaç Burnu açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir lastik bot daha durduruldu. Lastik botun içerisinde 17 erkek, 5 kadın ve 5 çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen ele geçirildi. 21 Suriye, 6 Filistin uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmeler sahil güvenlik komutanlığına getirildi.

2 olayda ele geçirilen 88 mülteci işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
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