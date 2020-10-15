88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor - Son Dakika

88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor

15.10.2020 10:41
88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor, System.String[]

ORDU'da ahşap yakma sanatçısı İhsan Gürdal (88), 47 yıldır sürdüğü çalışmalarıyla, ahşabı yakarak sanat eserine dönüştürüyor.

ORDU'da ahşap yakma sanatçısı İhsan Gürdal (88), 47 yıldır sürdüğü çalışmalarıyla, ahşabı yakarak sanat eserine dönüştürüyor. Gürdal, gençlerin telefon ve internet bağımlısı olduğundan yakınıp, gelecek kuşakların el becerilerini ortaya koymasını istiyor.

Ordulu İhsan Gürdal, terzilikle başladığı el sanatları işine, 1973 yılından bu yana ahşap yakarak sürdürüyor. Yaklaşık 20 metrekarelik bir odanın içerisinde 47 yıldır ahşap yakma sanatıyla uğraşan Gürdal, bugüne kadar binin üzerinde birçok esere imza attı. Gürdal, ilerleyen yaşına rağmen sanattan kopmak istemiyor. Sanatın yaşı olmadığını ortaya koyan Gürdal, gençlere ise internetten ve telefondan uzak durup, el sanatlarıyla uğraşmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Konfeksiyon ürünlerinin çıkmasının ardından ahşap yakma sanatına yöneldiğini ifade eden Gürdal, "Ben ilk olarak terzilik yapıyordum. Ancak konfeksiyon ürünleri çıkınca bu mesleğime devam edemedim. Sanata karşı çocukluğumdan beri bir hevesim vardı. İçimdeki, kalbimdeki kıvılcım zamanla aleve dönüştü. 1973 senesinden sonra resim sanatına yöneldim. Ağaç yakma diye anılan bir resim sanatına yöneldim. Osmanlı ve Selçuklu döneminde bu sanatla uğraşan insanlar varmış ancak şu anda Türkiye'de pek az biliniyor" dedi.'YAPTIĞIM ESERLERİN BİR MESAJI VAR'Yaptığı eserlerin bir mesajının olmasına önem gösterdiğini belirten Gürdal, "Yaptığım eserleri bir anlam taşıyacak şekilde, bir resim olarak değil bir mesajı olan, öğretici, eğitici sahalara yöneldim. Mesela insanlar ve insanların tavırları üzerinde durdum. İnanın, insan olarak tavırlar sergilemediğine tanık oldum. Onlara izafeten bazı tablolar yaptım" diye konuştu.'GENÇLER EL BECERİLERİNİ ORTAYA KOYMALI'

Gençlere nasihatlerde bulunan Gürdal, "Bu yaşa kadar gelişimde edindiğim intiba şudur ki; insan üretecektir. Güzellikle içerisinde olacaktır. Üretmeyen insanın, tüketmeye de hakkı yoktur. Çalışıp kazanacaksın. Alın teriyle beraber çalışıp çoluk çocuğunu geçindiren insan, benim için en şerefli insandır. Gelecek kuşaklara örnek olmaya çalıştım. Çalışmalarımla, tavırlarımla, hareketlerimle, konuşmamla ve yaptığım eserlerle birlikte gelecek kuşaklara örnek olmaya çalıştım. Ölürken bu bildiklerimi mezara götürmeyeyim istedim. Gelecek kuşaklara bunları bırakmayı, öğretmeyi düşündüm. Gelecek kuşaklara tavsiyem; boşuna internetle boşuna vakit geçirmesinler. Sağlıklarını bozuyorlar, beyinlerini meşgul ediyorlar. Başka işlerle meşgul olup üretsinler. Güzellikler yapsınlar. Bir şeyler ortaya koysunlar. Aile bütçelerine katkıları olacak şekilde kadınımız olsun, erkeğimiz olsun çalışıp el becerilerini ortaya koysunlar. İnsan oluşunun esas ana temeli de budur." dedi


88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor - Son Dakika

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