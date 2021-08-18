88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 18 dosyadan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL idari para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde suçlu ve suçluları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çok yönlü ve titiz çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Alacamescit Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri bir sahsı durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

Suç dosyası kabarık çıktı

Yapılan sorgulamasında Y.G. isimli şahıs olduğu ve 18 dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL para cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Kuşadası Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN